Morten har et helt særligt humør - derfor har han nu vundet en pris

Han er fodboldtræner for klubbens U12 drenge, og selvom træningen i en periode var sat på pause på grund af coronapandemien, så afholdt det ikke afholdt Morten fra at gøre det, som han plejer at gøre - dog på lidt utraditionel vis.

Derfor har han nu vundet en pris.

Video fra Afrika

Med sine videoer, som han på et tidspunkt måtte uploade fra Mali i Afrika, hvor han var nede for at arbejde, har han sørget for at holde fodbolddrengene og deres familier i gang med øvelser og aktiviteter.



Det har fået klubbens ungdomsformand Jesper Sørensen til at nominere Morten til DGI Østjyllands ’Super-Gejst-Spreder-Pris.'



- Morten har gjort en fantastisk indsats - specielt under corona for vores drenge. Og det har spredt sig til deres søskende og familier, siger ungdomsformanden til TV2 ØSTJYLLAND.



Mandag vandt Morten Wiese Jacobsen prisen blandt 74 nominerede.