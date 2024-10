Mona Juul har sat omdiskuteret maleri af nøgen kvinde til salg

Formanden for De Konservative, den østjyske politiker Mona Juul, har valgt at sætte et omdiskuteret maleri, der hænger på hendes kontor, til salg.

Pengene fra salget går ubeskåret til Værestedet Aarhus.

Det fremgår af et Instagram-opslag fra Konservative, og er sat til salg på Lauritz.com.

Billedet forestillinger en nøgen kvinde og har været meget omdiskuteret, da det er i skarp kontrast til, hvad der ellers har hængt på tidligere konservative partiformænds kontorer.