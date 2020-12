Molslinjen solgt for hemmeligt beløb

Kapitalfonden Polaris sælger rederiet Molslinjen til kapitalfonden EQT. Det oplyser Molslinjen i en pressemeddelelse. Prisen er hemmelig.

Polaris købte i 2015 Molslinjen sammen med den aarhusianske erhvervsmand Henrik Lind, der er blevet milliardær på selskabet Danish Commodies, som handler med energi.

Efterfølgende er rederiet gået fra at have to til ni færgeruter. Rederiet har 15 skibe og har årligt otte millioner passagerer.