Mobilnet er genoprettet efter omfattende nedbrud

Det er igen muligt for borgere at bruge internet, tv og mobildata, efter at der tidligt lørdag morgen har været et omfattende nedbrud.

Det skriver telekommunikationsvirksomheden Nuuday i en pressemeddelelse omkring klokken 8.30.

Det er kunder hos blandt andet YouSee, Telmore og TDC Erhverv, der har været påvirket af nedbruddet. Det skyldes, at de er en del af Nuuday-koncernen.

Det er ifølge Nuuday en opdatering hos TDC NET, der var skyld i nedbruddet.

Fejlen betød, at det særligt var kunder, der bruger mobildata, som har haft problemer. Det var dog stadig muligt at ringe og sende sms'er.

- En opdatering hos TDC NET gjorde desværre, at Nuuday-selskabernes kunder ikke kunne bruge mobildata i tidsrummet 05.00-7.45.

- TV og internet var også påvirket. Fejlen er nu rettet, skriver Nuuday i pressemeddelelsen.

Hos YouSee anbefaler man, at man genstarter sit udstyr, hvis man stadig oplever problemer i løbet af lørdagen.

Det skriver YouSee på sin hjemmeside, hvor der oplyses om situationen:

- Vi har haft en fejl, som ramte på mobilnetværket og påvirkede tv og internet for fiberkunder.

- Fejlen er nu rettet, så hvis du fortsat oplever problemer, så anbefaler vi, at du genstarter dit udstyr.

