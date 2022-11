MitID giver ugers ventetid på borgerservice

Selvom det er næsten en uge siden, MidtID overtog for sin forgænger, trækker det fortsat lange køer hos borgerservice.

Her kan folk få hjælp til oprettelse, glemte koder og brugernavne. Hvis de kan få en tid.

For flere kommuner, blandt andet Randers og Silkeborg, er i øjeblikket under et stort pres.

- Vi er noget ramt. Presset er steget voldsomt nu, særligt da vi gik ind i november. Nogle har haft deres NemID i lang tid, men opdager måske først problemerne nu, hvor de ikke kan tilgå deres netbank, siger Sofie Martinussen, teamleder i borgerservice i Silkeborg Kommune.

Det er folk i alle aldersgrupper, der har behov for hjælp, oplyser hun.

- Vi har haft ekstra mandskab og udvidede åbningstider, men vi er ramt af besparelser. Og selvom vi prøver at akkumulere nogle ressourcer, så kan man ikke bare sætte nogle til at lave MitID, hvis de ikke er oplært, siger Sofie Martinussen.

Lidt skuffende

I Silkeborg Kommune er der åbnet for tider de næste fire uger og i øjeblikket ingen ledige. I Randers Kommune er den næste ledige tid 12. december.

Derfor kommer kommunen også med en appel til de borgere, der ikke skal bruge deres tid alligevel.

- Der er for tiden så travlt med MitID, at borgerservice også tager lørdagen i brug. Og derfor er det lidt skuffende, at der er borgere, som har bestilt tid, men ikke dukker op, skriver kommunen på Facebook, hvor borgere opfordres til at huske at afbestille.

I Aarhus er det lettere at komme til. Her er der tider fra den 21. november. Ifølge chefen for borgerservice, Lene Hartig Danielsen, har man allerede betjent 50.000 borgere med MitID i år.

- Vi har virkelig skaleret op her inden sommeren og har ansat omkring 15 medarbejdere midlertidigt, siger hun.

Kan vælge en anden kommune

Kommunerne forsikrer, at de arbejder på højtryk for at sikre, at alle får den hjælp, de har brug for.

- For vi er heller ikke tilfredse med at have fire ugers ventetid, og borgerne er selvfølgelig også frustrerede, siger Sofie Martinussen.



Teamlederen gør ligeledes opmærksom på, at man kan tjekke løbende, om der skulle dukke en tid op, og ellers har man også lov til at bestille en tid i en anden kommune, hvis man har lyst til det.