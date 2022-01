Minister: Straf ikke elever med coronafravær

Det har nu fået ministeren til at sende en opfordring til lederne for uddannelserne:



- Vi skal sørge for, at ingen elever, der er smittet eller nær kontakt, møder op på skolerne af frygt for at få fravær eller komme fagligt bagud i undervisningen.

- Derfor vil jeg kraftigt opfordre til, at coronarelateret fravær ikke bliver sanktioneret. Eleverne har brug for, at der kommer ro på, siger Rosenkrantz-Theil i et skriftlig citat.