Minister og partiformand skifter valgkreds

Torsdag morgen udviklede et mindre færdselsuheld på Århusvej ved Randersbro sig og endte med, at en 54-årig kvinde blev anholdt og sigtet, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

To bilister stødte ind i hinanden i forbindelse med et vognbaneskift. Det drejede sig om en 20-årig mand og en 54-årig kvinde, der begge holdt ind til siden for udveksle oplysninger.

Men undervejs skulle der angiveligt været opstået uenighed om hændelsesforløbet, hvorfor kvinden - ifølge vidner - satte sig tilbage i bilen og kørte med lav fart ind i den 20-årige, da han prøvede at forhindre hende i at køre. Den 20-årige faldt ned på vejen, men kom umiddelbart ikke alvorligt til skade.

Kort efter lykkedes det eb patrulje at standse en bil, der matchede vidnernes beskrivelse og med tegn på involvering i et færdselsuheld.

Den 54-årige kvinde bag rattet erkendte at have været involveret i færdselsuheldet, hvilket resulterede i, at hun blev anholdt og sigtet. I første omgang blev hun sigtet for grov vold ved at have kørt ind i den 20-årige og for at have kørt over for rødt, da hun kørte fra stedet.