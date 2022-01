Minister indkalder til pressemøde tirsdag om skoleåbninger

Da smitten fortsat er ganske høj har der fra blandt andre Danmarks Lærerforening været udtryk uro om genåbningen af skolerne.

- Der er brug for at dele eleverne op i mindre grupper, så vi kan skabe noget rum og plads, og så vi mindsker risikoen for smitte i klasselokalet.

- Der er lagt op til, at alle skal være i skole på fuldtid hele tiden. Det, mener jeg, simpelthen er for risikabelt de steder, hvor smitten er høj, sagde Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, søndag.

Følger udviklingen løbende

Myndigheder vil følge udviklingen og der kan komme restriktioner eller nedlukninger af enkelte skoler, hvis der er markante smitteudbrud.

Det vil komme an på en løbende vurdering, som myndighederne tager.