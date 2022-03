Minister indfører kamerakrav på kuttere

De danske trawlere, som fanger jomfruhummere i Kattegat, skal fremover sejle med videoovervågning.

Det skriver Politiken.

Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) har besluttet at indføre en ordning, hvor man filmer sorteringsbåndet på kutterne. Det sker for at bekæmpe, at fiskere, der fisker efter jomfruhummere, ulovligt smider torsk ud igen.

- Den situation, vi står i i Kattegat, er, at vi har historisk dårlig situation for vores torsk. Hvis de torsk skal overleve, så der også er fisk at fange i fremtiden, er vi nødt til at sætte alle sejl til, siger Rasmus Prehn til Ritzau.

I Østjylland er det eksempelvis fra Anholt, der fiskes efter jomfruhummere.