Minister garanterer støtte til seksuelt misbrugte

Voksne, som har været udsat for seksuelt misbrug, kan få brug for hjælp og vejledning senere i livet.

Den kan blandt andet fåes på det statsstøttede tilbud Center for Seksuelt Misbrugte, CSM, men ventetiderne er op mod tre år.

Og de skal bringes ned, lyder det nu fra social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- De er jo stadig katastrofalt lange. Derfor har jeg allerede inden jul bedt om en analyse af, om det drejer sig om en pukkel, der skal barberes ned, for så skal der naturligvis gives midler til det, ellers skal det være en permanent bevilling, hvis det en generel problematik, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.



Tilskuddets fremtid var ellers usikker, da den samlede bevilling stod til at stoppe med udgangen af 2023. Men det er ministeren altså nu klar til at garantere.

Det vil fremgå af regeringens udspil til SSA-reservere, oplyser ministeren.

Midlertidige penge har været kritiseret

Ifølge Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet er der lige nu mellem 60.000 og 80.000 mennesker i Danmark, der har behandlingskrævende senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, og hvert år kommer yderligere 1300 til.

En af dem er Pernille Frandsen, som søndag stod frem på TV2 ØSTJYLLAND. Hun er nu i behandling på Center for Seksuelt Misbrugtes afdeling i Region Syd.

Hun blev seksuelt misbrugt i sin barndom i Skanderborg og har siden kæmpet med angst og selvmordstanker. Var hun ikke kommet i behandling, frygter hun, at det var endt med selvmord.

Professor i psykologi på SDU Ask Elklit har da også kritiseret, at midlerne til at nedbringe ventelisterne kun har været midlertidige penge. Ifølge ham er det nødvendigt med en permanent støtte.

- Det vigtigste er, at man giver det her område en fast bevilling, og man så sørger for, at der er tilgængelige behandlingsmuligheder over hele landet. Det vil betyde rigtig meget for at hjælpe de her folk, som har været rigtig meget hårdt igennem, siger han.