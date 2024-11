Vil ændre regler om forældres adgang til svømmehallen

Det skal stadig være muligt at lave kønsopdelte hold og undervisning, men det skal altså ikke være tilladt at forbyde eksempel en forælder i at være i nærheden af sit barn. Beslutningen bunder i ligestillingslovens bestemmelser omkring forskelsbehandling på grund af køn.

Det skal ikke længere være muligt at afskære det modsatte køn fra at opholde sig i de tilhørende faciliteter til eksempelvis en svømmehal.

- Det er på ingen måder foreneligt med grundlæggende danske ligestillingsværdier og kulturen i det danske foreningsliv at afskære en far fra at overvære sin datters svømmetræning, eller at piger og kvinders kroppe skal gemmes væk på den måde, udtaler Magnus Heunicke.

- Kønsopdelte idrætshold skal ikke bruges som undskyldning for at ekskludere det modsatte køn fra faciliteterne. Derfor ændrer jeg nu bekendtgørelsen," siger minister for ligestilling Magnus Heunicke.

Ændringen af bekendtgørelsen sendes i høring 14. november og træder i kraft efter årsskiftet. Det vil være en overgangsordning, så allerede iværksatte initiativer kan fortsætte, men de skal ophøre inden 1. januar 2026.