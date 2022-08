Minister efter plejehjemssag: Bureaukratiet skal mindskes

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) har nu også kommenteret på sagen om Huset Nyvang i Randers, efter statsministerkandidat Søren Pape Poulsen (C) udtalte, at ansvaret hører hjemme hos den ansvarlige kommune og borgmester.

Hun kommer med et bud på, hvad Huset Nyvang skal gøre for at ændre forholdene.

- Jeg vil opfordre til, at man, ligesom man har gjort i de kommuner, der er blevet sat fri fra lovgivning, tager et kritisk blik og spørger, hvad man selv kan gøre for at fjerne noget af alt det bureaukrati, vi har fået lavet lokalt.

- Og så handler det selvfølgelig i høj grad om at være meget tæt på det sted, hvor der er et problem med kvaliteten og at få rettet op på det, siger Astrid Krag.