Mindst 15.000 ukrainere er kommuner klar med husly til

Jacob Bundsgaard regner med, at nogle af borgerne med ukrainsk baggrund i Danmark er blandt dem, der åbner deres hjem.

- Der opholder sig omkring 16.000 her i dag, og mange af dem vil formentlig have familie, pårørende, venner og bekendte, der kommer til Danmark. De vil formentlig være blandt de første til at hjælpe til.

Også folk uden ukrainsk baggrund har meldt sig til at give husly til ukrainere, fortæller KL-formanden, ligesom erhvervslivet kan byde ind.