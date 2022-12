Mindre koldt - men mere sne på vej

Det har været decideret råkoldt de seneste dage. Er man til lidt højere temperaturer, end tilfældet har været, så kan man se frem til onsdag.

DMI meddeler på Twitter, at vi kan forvente temperaturer mellem 2 graders frost og 3 graders varme.

De fleste steder i Østjylland viser termometeret lige omkring 0 grader tidligt onsdag morgen.

Mere fra oven

Selvom temperaturen stiger, er der stadig nedbør på vej. Det viser sig ifølge DMI's tweet som sne- og sludbyger i løbet af dagen, og når vi når ud på eftermiddagen, vil en ny omgang snebyger komme ind fra Nordsøen, så man skal ikke sætte kælken i skuret endnu i denne omgang.

En langtidsprognose fra TV2 Vejret viser dog, at vi kan forvente, at det bliver mildere i næste uge - og så er det nok slut med den hvide dyne over landet.