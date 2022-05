Millioner til bedre uddannelse

Og som "en af velfærdssamfundets kronjuveler" kræver folkeskolen høj kvalitet af lærerne, lyder der fra uddannelses- og forsningsministeren:



- Det kan ikke fremhæves nok, hvor vigtige lærerne er for vores samfund og vores børn og unge. Vi sørger nu for, at de lærerstuderende får flere timer på skemaet og mere vejledning og feedback fra deres undervisere. Det er første skridt på vejen, inden vi tager hul på forhandlinger om en ny og bedre læreruddannelse, siger Jesper Petersen (S) i en pressemeddelelse.