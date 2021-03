Midt i historisk nedtur udvider lufthavn for 130 millioner kroner

Alligevel er forventningerne til det nye lufthavnsmekka allerede høje blandt de østjyske borgmestre.

- De mange østjyder, der skal ud at have en oplevelse i den store verden, får en topmoderne lufthavn, der er rar og lækker at være i, og hvor der er et stærkt rutenet, så man kan komme mange steder hen i verden, siger borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), til TV2 ØSTJYLLAND.