Michael vil have hjælp til at dø: - De har ikke prøvet det selv

Det er en tydeligt berørt Michael Zederkof, der onsdag formiddag har fået Det Etiske Råds anbefaling: Nej til aktiv dødshjælp i Danmark.

- Jeg får en lille klump i halsen. Det er svært for mig lige nu, siger han og uddyber:

- Det første, der falder mig ind, er, at de ikke har prøvet det selv.

Vil gerne dø

42-årige Michael Zederkof vil nemlig gerne dø.

Han lider af sygdommen Von Hippel-Landau og fortæller, at han har ondt hele tiden.

Han har tidligere overvejet at tage til udlandet for at få hjælp til at dø, men han er med tiden kommet frem til, at det ikke er en mulighed.

- Min økonomi kan overhovedet ikke bære at tage til udlandet, jeg er på offentlig forsørgelse, så jeg har ikke råd til de cirka 100.000 det vil koste, siger han.

Derfor er det også en særdeles skuffet Michael Zederkof, der har læst anbefalingen fra Det Etiske Råd.

- Smerterne er ved at være så koncentrerede, og helbredet er så voldsomt nedadgående .Jeg vil gerne have det gjort, inden det er for sent, siger han.

Flov over samfundet

Han har ingen forståelse for, at Det Etiske Råd er kommet frem til, at de ikke kan anbefale aktiv dødshjælp i Danmark.

- Jeg er flov over mit samfund. Jeg har svært ved at tage seriøst, at der sidder så få mennesker, der vil bestemme det. Der er meget få i Danmark, der er lodret uenige med mig, siger han.

Michael Zederkof har dog ikke opgivet håbet om at få hjælp til at dø i Danmark endnu.

- Jeg vil se, om politikerne har røv nok i bukserne til at gå imod de anbefalinger. Nu vil jeg lige se det an de næste par dage, det er så nyt det hele lige nu.

Har opgivet for mange år siden

Det Etiske Råd begrunder blandt andet afgørelsen med, at det kan presse nogen til at vælge aktiv dødshjælp for ikke at være til besvær.

Men det er ikke et argument, som Michael Zederkof køber.

- Sådan en som mig har givet op for mange år siden. Jeg skal bare have hjælp til at dø, jeg har ikke brug for hjælp til andet, siger han.

- I mine øjne kan det aldrig nogensinde blive en glidebane, hvis de rigtige kriterier for at få aktiv dødshjælp er der.