Mette og Torben drømte om det i 15 år – et tilfældigt møde sikrede dem huset

Heldigvis viste kvinden sig at være lettet over, at der stod nogle købere klar og inviterede dem straks indenfor.

- Jeg var solgt med det samme. Beliggenheden og naturen omkring. Jeg kunne se noget potentiale i det. Meget var vokset til, men det er småting, siger Mette.

Intet var dog sikkert, før handlen var afsluttet. Og i flere måneder måtte de lade som ingenting, selvom huset var det eneste, de tænkte på.

I december 2005 kunne de endelig skrive under, og det var en kæmpelettelse for dem. Torben var dog endnu ikke klar til at sige farvel til den gamle ejendom.

Særligt udtryk

Derfor blev husmandsstedet et fritidshus, mens renoveringen gik i gang. Det var slidt, men maling, et nyt stråtag, mahognivinduer og to nye toiletter, efter en vandskade, bragte det efterhånden tilbage til storhedstiden.

Parret bevarede alle de originale detaljer, som det udskårne loft og køkkenet.