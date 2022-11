Mette Marie drømte om strandhus i mange år - en dag bankede hun på

Hun fik lov til at købe det for 3,65 millioner.



- For dem var det vigtigt, hvem det var, der købte det. De kunne mærke, at det gjorde en forskel for mig at være der. Og jeg blev mødt af en kæmpe imødekommenhed fra de her to mennesker, siger Mette Marie.



Men den glædelige nyhed betød også, at det nu blev en realitet, at hun og hendes mand fremover skulle have hver deres base, så familielivet kunne gå op i en højere enhed.

Flere undrede sig

Beslutningen om at flytte hver for sig, selvom de stadig var sammen, har medført flere undrende kommentarer, fortæller Mette Marie.

- Det har fået mange til at sige, at det nok er, fordi de skal skilles. Men vi gjorde det for at være på forkant og for at leve optimalt med hinanden og vores børn. Ikke, fordi det gik dårligt, siger hun.



Det har dog krævet meget ærlighed og rummelighed - det sidste især fra hendes mands side, fortæller Mette Marie, der dog var ved at fortryde, da det blev alvor.

- Da vi hjalp hinanden med at flytte, der tænkte jeg: Shit, hvad har vi gjort? siger hun.