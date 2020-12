Mette F. til danskerne: Bliv hjemme

- Bliv hjemme. Hvis jeg skal sige det kort. Lad være med at invitere gæster og se for mange mennesker.

Sådan lyder det klare budskab fra statsminister Mette Frederiksen (S) i lufthavnen på vej til EU-topmøde i Bruxelles.

Hun kan ikke garantere, at der ikke kommer yderligere stramninger af forsamlingsforbuddet. Men det vigtige er først og fremmest, at danskerne begrænser deres sociale kontakt.

- Vi kommer ikke til at ændre forsamlingsforbuddet nu. Vi har behov for nu, at danskerne bliver hjemme og ikke ser for mange mennesker for at få brudt smittekæderne, siger hun.

TV2 erfarer: Flere end 3000 nye smittede

Ifølge TV2 er der torsdag flere end 3000 nye smittetilfælde i Danmark.

Mette Frederiksen nævner ikke tallet, men siger, at antallet af smittede torsdag er en "bekymrende udvikling".

- Det går stærkt nu. Det går hurtigt. Og det går for hurtigt, siger hun.

Skærpede restriktioner i Østjylland

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) holder klokken 13.30 torsdag pressemøde om at udvide den delvise nedlukning af flere kommuner.

Ifølge statsministeren er det "betydeligt flere". Det drejer sig om alle kommuner i Region Sjælland, Midtjylland, Trekantsområdet og Aalborg. Over 30 kommuner. 38 kommuner er allerede omfattet af restriktioner.

Men ikke alle regioner er omfattet. Hvad årsagen er til det, svarer Mette Frederiksen:

- Vi gør det i den takt, som myndighederne anbefaler, at det er nødvendigt. Der er fortsat lidt forskel på, hvordan smitteudviklingen er, siger hun.

Restriktionerne i de 38 kommuner gælder fra 9. december og frem til 3. januar. Aarhus, Odense, København og 35 andre sjællandske kommuner er blandt de 38.

De udvidede restriktioner betyder blandt andet, at skoleelever fra 5. klasse og opefter er sendt hjem og skal undervises digitalt.

Desuden er barer, caféer og restauranter lukket. Der må dog gerne sælges takeaway. Altså mad ud af huset.