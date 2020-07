Meteorologerne holder fast: Sommeren kommer i dag

Ved busstoppestederne i Aarhus fredag morgen stod sommerkjoler side om side med vinterjakker. Meteorologerne havde lovet sommervejr på julis sidste dag, men efter de seneste dages hårde vind og kølige temperaturer, var det ikke alle der turde satse på at temperaturen nu også kom op over 20 grader.

Men det gør den, fastholder meteorolog ved TV2 Vejret Andreas Nyholm.

Læs også Halv pris på østjyske attraktioner har gjort en kæmpe forskel

Der har ikke været meget sommer over juli, men den slutter med et svirp med halen. Fredag bliver i løbet af dagen næsten skyfri og op til 24 grader. Det fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Andreas Nyholm.

- Solen skal nok komme. Det bliver en superfin dag, siger han.

Vejret bliver ganske sommerligt i løbet af eftermiddagen Foto: TV2

Fredag begynder lidt gråt med skyer. De trækker dog mod øst i løbet af formiddag, hvorefter det bliver næsten skyfrit over hele landet.

- Der har ikke været en eneste sommerdag i fastlandsjylland i juli og det er ikke umuligt at det kommer til at ske i dag, sider Andreas Nyholm.

Rent meteorologisk er det først en sommerdag, når temperaturen kommer op over 25 grader. I juli er det kun sket to gange i år og ingen af gangene i fastlands-Jylland. Til gengæld er det sket en enkelt gang på Als.

Fredag er en oplagt dag at tage til vandet, lyder det fra meteorolog.

Badedag

Det er en oplagt dag at søge ud til vandet, selvom der vil være lidt vind ude ved kysten her først på dagen.

- Når solen kommer igennem, bliver det lækkert vejr. Det kan være lidt køligere på steder med pålandsvind, men til gengæld vil vandet typisk være lidt varmere, siger Andreas Nyholm.

Læs også Mary skal udsætte forhistoriske fisk i Kattegat

Fralandvandsvind bringer som regel varme inde fra land, men fører samtidig det lidt varmere overfladevand ud. Pålandsvind bringer kølighed ind ude fra havet, men holder samtidig det opvarmede overfladevand inde ved stranden.

- I løbet af eftermiddagen kan man sagtens tage på stranden, og når man det ikke i dag, kan man nå det i morgen. Det er i dag og i morgen, der skal nydes, siger Andreas Nyholm.

Senere ender fredagen i en relativt lun sommeraften.

Sommeraftenen bliver behagelige at være ude i Foto: TV2

Lørdag starter solrigt med lidt skyer op ad eftermiddagen. Ud på aftenen kommer lidt regn ind fra vest med en front, der skal passere i løbet af natten til søndag.

Søndag bliver knap så pæn, men lun med 20 til 23 grader.

- Temperaturen er måske ikke så ringe for den her sommer, og det er muligt, at man også søndag kan tage til stranden i de østlige egne. Det bliver lige på kanten, slutter Andreas Nyholm.