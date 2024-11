Metalstykker i kartoffelsalat

Onsdag eftermiddag demonstrerer en gruppe borgere foran rådhuset i Skanderborg. De føler, at kommunen inddrager dem for lidt og for sent i planerne om vedvarende energiprojekter i kommunen.

Der bliver sunget slagsange, og der er både børn, voksne, hunde og en hest til stede.

- Vi er kommet for at vise, at vi ikke synes, det er en ordentlig proces i forbindelse med kommunens projekter om vedvarende energi. Vi er ikke blevet hørt og derfor står vi her, fordi politikerne skal holde møde om det senere. Vi vil gerne have en reel dialog med politikerne, siger Karen Trolle Schytter, der er med til at arrangere demonstrationen.