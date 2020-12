Mest solfattige periode i 60 år

Med andre ord er der trods alt intet sted i Danmark, hvor man slet ikke har set solen i knap to uger. Og sammenligner man med historiske solskinsmålinger, så er der også lang vej til de allermest solfattige perioder i vores meteorologiske historie, når vi kigger på lokale målinger af solskin.

I København er der som et af få steder i landet registreret solskinstimer tilbage til 1876. Her oplevede man alle dages mørkeste periode for 108 år siden. Fra 22. november 1912 og frem til 25. januar 1913 skinnede solen overhovedet ikke over landets hovedstad, og det gav københavnerne en periode på 65 dage uden så meget som et eneste kig til solen.

Ved to andre lejligheder har man i København oplevet over en måned helt uden solskin - og så galt er der dog intet der tyder på, at det vil gå i denne omgang.