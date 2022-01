Messerschmidt-skeptiker giver formand chancen: Dog ikke optimist

Godt med afklaring

- Det er godt, at vi har fået en afklaring, og det er godt, at Morten vandt med det, man kan kalde et komfortabelt flertal. Jeg havde været ked af, hvis det var endt 49 mod 51 procent eller sådan noget.

- Men det gør ikke, at jeg personligt synes, at det var den rigtige løsning for DF. Det er jeg nødt til at sige. Det var ikke den rigtige, som jeg synes skulle tegne partiet, siger Skibby dagen efter formandsvalget.

Her fik Messerschmidt lidt over 60 procent af stemmerne og vandt dermed formandsopgøret mod Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.

For nu vil Skibby "passe sine ordførerskaber", som han formulerer det.

Den kommende tid vil vise, hvor meget der bliver rokeret rundt på posterne i DF's folketingsgruppe på 16 personer, som var opdelt i formandsopgøret.

Seks folketingsmedlemmer pegede eksempelvis på en anden kandidat end Messerschmidt, mens en lille håndfuld holdt deres støtte for dem selv. En af dem var udenrigsordfører Søren Espersen.