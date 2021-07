Mere end hver femte Delta-smittede havde coronapas

Tallene er baseret på perioden fra 1. marts til 13. juli. Ifølge SSI's seneste estimat udgør Delta-varianten op mod 91,2 procent af de nye smittede med coronavirus, hvilket gør varianten til den klart dominerende variant af coronavirus i Danmark.

Tilfældene er nemlig konstateret hos personer, fra 14 dage efter første vaccinestik til de får andet stik.

14 dage efter første stik er grænsen for, hvornår et coronapas baseret på vaccination regnes som gyldigt. Man kan også have gyldigt coronapas baseret på en nylig test, eller at man tidligere har været konstateret smittet med virus.

Afdelingschef: Vent ikke for længe

Afdelingschef ved SSI Palle Valentiner-Branth opfordrer i pressemeddelelsen folk til at være opmærksomme på, at de stadig kan blive smittet. De skal derfor ikke vente for længe med at få stik nummer to.

- Selv om folk er vaccineret og har fået et coronapas, så ser vi stadig en del Delta-variant-infektioner i denne gruppe, siger han.

Internationale studier viser generelt, at vacciner er mere effektive, efter at man har fået stik nummer to - uanset hvilken vaccine der er tale om.