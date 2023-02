Mere end 10.000 sygeplejersker er søgt mod Norge

Mere end 10.000 danskuddannede sygeplejersker er søgt mod Norge for at arbejde. Det viser nye tal, TV2 Østjylland har fået udleveret fra det norske Helsedirektorat.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, vi kommer til at se mere af det. Vi kan se, at der er en støt stigning af sygeplejersker, der søger ud af det offentlige sundhedsvæsen for at tage arbejde andre steder, hvor de får en højere løn, siger Anja Laursen, der er kredsformand i Kreds Midtjylland hos Dansk Sygeplejeråd.

Det er en slet skjult hemmelighed, at det danske sundhedsvæsen kæmper med det yderste af neglene for at få tingene til at gå op.



I Region Midtjylland viser den seneste opgørelse over antallet af ledige stillinger, at der mangler 361 sygeplejersker. Derfor mener Anja Laursen også, at politikerne skal gøre noget.

- Det handler om at gøre det attraktivt at være sygeplejerske i Danmark. Det er klart, at bedre løn vil være med til at trække nogle kollegaer tilbage, siger hun.

Det er værd at notere, at tallene dækker over danskuddannede sygeplejersker og altså ikke nødvendigvis danske statsborgere. Ud af de 10.879 er knap 9.000 danske statsborgere.