Mere end 1000 østjyder går på tidlig pension i år

Han hæfter sig ved, at ikke alle, der har søgt om pensionen, har valgt at få den udbetalt fra 1. januar.

- De har nu en ro i maven. Så hvis det er, at knæet driller mere, eller hovedet bliver for tungt om morgenen, så har de den vished, at de kan gøre brug af deres ret inden for en overskuelig fremtid.

Han mener, at oprettelsen af rettigheden til en tidlig pension var nødvendig, hvis afskaffelsen af efterlønnen skulle være retfærdig.

Også selv om det har og kommer til at trække nogle mennesker fra et arbejde over på en ydelse. Ifølge ham vil regeringen gerne arbejde for, at der findes måder at øge udbuddet af arbejdskraft.

- Derudover er det klart, vi (regeringen, red.) står ved, at vi i den nuværende situation, må gøre, hvad vi kan, for at flere, som gerne vil arbejde og kan arbejde, har mulighed for at arbejde mere, siger han.

- Det er også det, som vi forhandler med stort set alle partier i Folketinget om.