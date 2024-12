Mens antallet af indbrud er faldet, er julen blevet højtid for særlig type kriminalitet

Julen er en travl tid. Der skal købes gaver, pakkes ind og pyntes op, alt imens anden eller flæskestegen for alt i verden ikke må brænde på.

Men det er ikke kun dig, der har travlt i disse dage. Kriminelle svindlere bruger højtiden til at lokke penge fra de juletravle danskere.

For mens antallet af indbrud har været dalende i de sidste par år, sætter de kriminelle flere sejl ind på digital kriminalitet.

Og det er ikke tilfældigt, at de kriminelle bruger højtiden til at skrue op for svindlen, for juleræset giver svindlerne en fordel, når de skal franarre danskerne deres værdier.

Det forklarer datagidselforhandler og såkaldt white hat-hacker Michael Andersen, der bruger sine digitale færdigheder til at hjælpe virksomheder og privatpersoner.

- Når vi har travlt, og det har vi lige nu, så tænker vi os ikke nok om, fortæller han til TV 2.

Kaos og ro

Årsagen til, at de kriminelle udser sig julen, finder man ifølge Michael Andersen i de grundprincipper, som svindlerne arbejder med. For den typiske svindel handler ikke om avancerede tekniske løsninger, men om sociale mekanismer.

Svindlerne skal skabe uro og tidspres, og så skal de tilbyde ro. Og juletidens jag hjælper dem med det første.

- Jo mere presset en person er, jo mindre skal der til, før vedkommende får tillid til det, der præsenteres – hvad enten det er et link i en mail eller et opkald fra "banken", forklarer Michael Andersen.

Derfor skal du være særligt opmærksom, hvis nogen forsøger at tage kontrol over din tid og opfordrer dig til at træffe hurtige beslutninger.

Også hos politiet er man opmærksom på, at svindlerne ikke holder julefri. Det fik Nordsjællands Politi til at komme med en opfordring til de travle danskere.

- Svindlerne vil nemlig forsøge at udnytte juletravlheden til at lokke penge ud af dig – blandt andet ved at udgive sig for at være dit barn, dine venner eller andre bekendte, skriver politiet på Facebook.

Derfor bør man altid ringe personer op, før man overfører penge til dem, lyder det fra politiet.