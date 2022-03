Meldte sig som spidskandidat - nu er tv-vært ude i kulden

Til Se og Hør siger han tirsdag, at partiets kommunikationschef, Jeppe Søe, skulle have fortalt ham, at partiet ikke længere ønsker ham som kandidat. Det afviser Jeppe Søe over for Ritzau.

- Jeg forstår da mellem linjerne, at Jan ikke agter at søge en opstilling som kandidat hos medlemmerne, og det tager jeg til efterretning. Alt andet tager jeg afstand fra, skriver Jeppe Søe i en sms-besked til Ritzau.