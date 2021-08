Medier: Minister klar til indgreb i sygeplejerskers strejke

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har inviteret Folketingets partier til et møde om den igangværende konflikt om sygeplejerskers løn, erfarer Ritzau.

Ifølge Ekstra Bladet og Politiken bliver indholdet på aftenens møde et muligt indgreb ved lov, der kan gøre en ende på sygeplejerskernes strejke. Ingen af de to medier angiver, hvor de har den oplysning fra.

Et sådan lovindgreb vil kræve, at et flertal i Folketinget vil stemme for det. Hvis det skal hastebehandles, skal et tre fjerdedeles flertal give en dispensation fra de normale tidsfrister.

Forud for mødet erklærede et af regeringens støttepartier sig bekymret for, hvordan et lovindgreb vil stille sygeplejerskerne.

- Jeg er dybt bekymret for, at om regeringen er på vej med et indgreb, som ikke behandler sygeplejerskerne ordentligt, skriver Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, på Twitter.

- Bekymret for, om sygeplejerskerne og andre offentlige ansatte vil flygte fra velfærden. Og om regeringen forpasser en historisk chance for at gøre uligeløn fortid.

Et andet støtteparti, SF, møder op til aftenens møde med krav om, at et eventuelt indgreb skal følges med flere penge til sygeplejerskerne.

- Hvis ikke man vil sætte nye penge på bordet til at rette op på uligeløn i Danmark, så kommer SF ikke til at stemme for, siger SF's gruppeformand, Jacob Mark, på vej ind til mødet med Peter Hummelgaard.

Tidligere onsdag eftermiddag har Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne i form af Danske Regioner og Kommunernes Landsforening været til møde med beskæftigelsesministeren.

Sygeplejerskernes konflikt begyndte, efter at medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd stemte nej til den overenskomst, der ellers var indgået på det offentlige område.

Medlemmer afviste også det mæglingsforslag, som forligsmanden præsenterede, og dermed var der fra 19. juni sygeplejersker, der strejkede.

Det er en meget lille del af Danske Sygeplejeråds medlemmer, der strejker af hensyn til sundhedsvæsnets drift.

Det har ikke desto mindre medført udskydelser af visse ikke akutte operationer.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der på nuværende tidspunkt oparbejdet en pukkel, det vil tage to år at nedbringe, hvis ikke operationerne kan klares i samarbejde med det private sundhedsvæsen.