Medie: Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i minksagen

Derfor meddelte regeringen på et pressemøde 4. november 2020, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det viste sig hurtigt, at der ikke var lovhjemmel til det.

- Den muterede virus - via mink - kan indebære den risiko, at den kommende vaccine ikke kommer til at virke, som den skal, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Få dage efter kom det frem i pressen, at lovgrundlaget for at kræve aflivningen af alle mink ikke var på plads. Flere minkavlere har udtalt, at de opfattede det som en ordre, at de skulle aflive deres mink.

Grov vildledning

Om Statsministeriet skriver kommissionen ifølge Weekendavisen blandt andet:

- Med hensyn til Statsministeriet lægger kommissionen til grund, at Statsministeriet indtog en overordnet og styrende rolle i den forcerede proces, som ledte frem til pressemødet den 4. november 2020, og at statsministeren førte an på pressemødet og udmeldte regeringens beslutning om aflivning af alle mink, hvilken beslutning var groft vildledende henset til den manglende hjemmel til aflivning af mink uden for sikkerhedszonerne.