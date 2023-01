Medicinhåndtering kan gå helt galt - alt for mange regler

Det flød med medicin på Plejecenter Tirsdalen, og ansatte kunne frit tage medicin med hjem. Sådan har nogle af anklagerne lydt fra den tiltalte i sagen om plejecenteret, hvor hun står tiltalt for drab og drabsforsøg ved forgiftning af flere af beboerne med plejehjemmets medicin.

Medicinfejl er da også den mest typiske fejl i sundhedssystemet. I 2021 modtog styrelsen for patientsikkerhed flere end 300.000 indberetninger - og hele 60 procent af dem omhandlede medicinfejl.



Området er altså højdespringer, når det kommer til fejl og utilsigtede hændelser - men der kan gøres noget ved det, mener Ann-Mari Grønbæk. Hun er formand for Farmakonomforeningen, som er faglig forening for ansatte farmakonomer på apoteker, i det offentlige og i medicinalindustrien.

- Det kan gå galt rigtig mange steder, konstaterer hun.

Typisk opstår problemerne, når en borger kommer fra hjem - det kan være til bosteder, plejecentre eller lignende - fra sygehuset og der er lavet om i medicin-planen.

- Det kan være, der mangler en recept, eller man får dobbelt, fordi man også havde noget medicin hjemme. Det kan være en rigtig god idé at få ryddet op i medicinskabet, konstaterer Ann-Mari Grønbæk.

Lav få, gode regler

De mange indberetninger om fejlmedicinering spænder over alt fra små fejl, som ikke har nogen indflydelse på borgerens helbred til de "store fejl", hvor borgeren bliver utilpas eller i værste fald dør af det.

Ann-Mari Grønbæk mener, at en del af fejlene kan elimineres ved at skabe færre og gode retningslinjer for håndteringen af medicin. Hun kender til en kommune, hvor der findes en 102-sider lang manual med retningslinjer for medicinhåndtering.

- Jeg synes, det vil være godt at få afbureaukratisere en smule og lave få, gode regler, som alle kan leve op til.

Er det i din vurdering sjusk og ligegyldighed?



- Nej, alle gør helt sikkert, hvad man kan. Men der er mangel på plejepersonale, og vi har ufatteligt mange regler, tjeklister og alt muligt. Alle gør alt, hvad vi kan for at der ikke sker fejl, men det sker alligevel. Nogle gange er der så mange regler, at vi snubler over dem, mener formanden.

I retssagen fra Plejecenter Tirsdalen er skyldsspørgsmålet stadig under behandling i retten, men faktum er, at tiltalte tog medicin med sig hjem og flere beboere er blevet forgiftet med medicin som de ikke skulle have haft.



På plejehjemmet Lyngparken i Knebel mener man, at man har fundet gode procedurer og har styr på beboernes medicinhåndtering. Se indslag fra stedet herunder.