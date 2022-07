Matas tilbagekalder solprodukter over hele landet

Har du købt soleskyttelse i Matas til denne sommer, bør du tjekke den efter en ekstra gang.

Matas har nemlig tilbagekaldt fem forskellige varianter af sin egenproducerede solprodukter. Det meddeler kæden i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om fire solsprays og én sollotion, og af de fem forskellige produkter er tre beregnet til børn.

En produktionsfejl betyder, at produkternes konsistens er forkert, og at det derfor kan tilstoppe spray-dysen. Det vil ifølge Matas kunne føre til, at det ikke laver den solbeskyttelse, der loves på produkterne.

Det drejer sig om disse fem solbeskyttelsesprodukter:

Matas Kids Solspray SPF 30 uden parfume 200 ml

Batchnummer 22100778

Batchnummer 22100778 Matas Kids Solspray SPF 50 uden parfume 200 ml

Batchnummer: 22100818 og 22100834

Batchnummer: 22100818 og 22100834 Matas Kids Sollotion SPF 50 uden parfume 200 ml

Batchnummer: 22101001

Batchnummer: 22101001 Matas Solspray SPF30 uden parfume 200 ml

Batchnummer: 22100816 og 22100817

Batchnummer: 22100816 og 22100817 Matas Natur Solspray SPF 30 200 ml uden parfume

Batchnummer: 22101117

Matas har selv stoppet salget af de omtalte produkter og kontaktet de kunder, der måtte have købt dem på nettet.

Alle, der måtte have købt et af nævnte produkter, kan bytte det til andre produkter i Matas-butikkerne eller få pengene refunderet.

- Vi beklager meget de gener, produktfejlen kan medføre. De produkter, vi sælger i Matas, lever op til alle lovens krav, og er gennemtestede og godkendt inden vi sætter varerne til salg.

- Når vi står i en situation som denne, hvor der er opstået en fejl hos producenten, vælger vi at agere ud fra et forsigtighedsprincip og trækker produkterne tilbage, siger kommunikationschef Klaus Fridorf.

Det oplyses yderligere, at produkter nu er sendt laboratorietest, men at der først ventes svar i midten eller slutningen af august.