Massiv mangel på populær pasningsform truer

I 2007 var der 18.900 kommunale dagplejere, i fjor var det tal 8.265.

- Kommunerne bliver nødt til at tage affære og sikre, at flere kan se sig som dagplejere. Der kan være brug for større fleksibilitet, siger Kim Henriksen.

Eksempelvis kan stordagplejere, hvor tre voksne kan være sammen om at have op til 10 børn et sted, som ikke er i dagplejernes eget hjem, men i andre velegnede lokaler i et hjemligt miljø, ifølge formanden være en løsning.