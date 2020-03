Martin hejser flaget hver dag: - Det viser, vi står sammen

Martin Godsk hejser sit flag hver dag, for at vise sammenhold under corona-krisen. Mange andre følger trop. Foto: Privatfoto

Hver morgen klokken otte begiver Martin Godsk fra Åbyhøj sig ud i sin have. Her folder han Dannebrog ud og hejser det op sin flagstang.

- Der er ikke noget mere dansk end flaget, og så kan alle se det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Martin Godsk overholder flagreglerne og flager fra klokken otte om morgenen, til solen går ned. Foto: Privatfoto

Han havde brug for at gøre noget, som kunne vise, at vi står sammen i den her svære tid med corona-virussen.

- Jeg hørte dronningens tale, hvor hun sagde, at vi nu skal stå sammen - men på afstand. Flaget er det mest naturlige, og så kan alle se det, siger Martin Godsk

Opbakning fra Skagen til Sorø

Martin Godsk opfordrede andre til at gøre det samme.

- Der er kanon opbakning. Det går lige fra Skagen til Sorø, siger han.

Og det betyder noget, at han kan mærke, at andre står i samme situation og gerne vil vise hinanden, at vi holder sammen.

Det betyder utrolig meget for mig, og det gør det også for andre, når vi står i den her forbandet svære tid. Martin Godsk.

- Det er fællesskabet. Det betyder utrolig meget for mig, og det gør det også for andre, når vi står i den her forbandet svære tid, siger Martin Godsk til TV2 ØSTJYLLAND.

Sammenhold og fællesskab

Onsdag oprettede Martin Godsk en gruppe på Facebook, hvor folk kan lægge deres billeder og beretninger op.

- Når man laver en gruppe, så vil der altid komme en dum kommentar, men det gør der ikke her. De her ting er vi enige om. Det er fællesskabet og flaget - og vise, vi står sammen, siger Martin Godsk.

Det er den samme manøvre hver eneste dag. Foto: Privatfoto

De gør alle sammen den samme manøvre, hver dag i denne tid. Står op om morgenen, hejser flaget og piller det ned igen om eftermiddagen, når solen går ned.

Dem som ikke har en flagstang, sætter måske et flag i vinduet eller noget helt andet.

- Alle gør noget. Det varmer, siger Martin Godsk.

Martin Godsk har tidligere været frontmand i kampen for at bevare de blå busser ude i landdistrikterne.

