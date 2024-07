Manglende efterspørgsel koster for industrien

Industrien angiver, at manglende efterspørgsel lige nu er den største hæmsko for produktionen.

Det fremgår af Danmarks Statistiks konjunkturbarometer, som er blevet offentliggjort onsdag.

Her svarer 35 procent af virksomhederne i industrien, at deres produktion bliver begrænset af mangel på efterspørgsel. Samtidig svarer 24 procent, at produktionen er begrænset af mangel på materialer og/eller udstyr.

12 procent af virksomhederne angiver, at produktionen er begrænset af manglende arbejdskraft.

Ritzau