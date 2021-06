Mange teststeder lukker fra på mandag

Interessen for at blive testet for COVID-19 er i den seneste tid faldet så meget, at 14 teststeder i Østjylland lukker i løbet af de kommende uger.

- Det er jo i bund og grund en rigtig god nyhed, at mange af os ikke længere har brug for en test hver 3. eller 4. dag, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S).

- Det vidner om, at mange er vaccineret og smittespredningen er lav.