Mange mennesker i nattelivet til J-dag

Fredag aften ramte juleøllen barer og værtshuse landet over, og traditionen tro betød det, at mange var i byen for at smage på den årstidsbestemte bryg.

Flere mennesker i nattelivet kan godt betyde mere optræk til ballade, men hos Østjyllands Politi melder man om en aften og nat, som overordnet set foregik i god ro og orden. "Der var mange mennesker i bylivet i Aarhus, Randes og Grenå, men der var god stemning og folk passede på hinanden", lyder det i politiets døgnrapport.

Hos kollegerne i Sydøstjyllands Politi, som blandt andet dækker Skanderborg og Horsens, er meldingen den samme.

- Der har ikke været flere voldssager eller mere ballade end sædvanligt i værtshusmiljøet, fortæller vagtchef John Skjødt.