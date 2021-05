Mandag bliver solrigt startskud på varm uge

Onsdagen vil minde meget om tirsdag, dog med muligheden for enkelte eftermiddagsbyger og lidt flere skyer.

Det bliver en smule køligere end tirsdag med temperaturer på mellem 17 og 21 grader, mens de østvendte kyster igen vil have køligere vejr.

Mere sommerligt igen fra på torsdag

Fra på torsdag ser det igen ud til, at der bliver mere plads til solen, og at østenvinden lægger sig.

Et kig frem mod weekenden viser fortsat varme over Danmark med gode chancer for sol og rolige vindforhold. Her vil de fleste danskere kunne nyde endnu en sommerlig weekend.

Ved skyfrit vejr vil UV-indekset midt på dagen nå op til imellem 6,0 og 6,5, som er mere end nok til at give røde næser.