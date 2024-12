Manager-Mads har en 'fest', når der er travlt på perronen

- Jeg har været nervøs for, at der skulle være prophamrende fyldt, men rejsen har faktisk været rigtig, rigtig fin og stille og rolig, siger hun, da hun render ind i TV2 Østjylland på perronen i Aarhus, hvor hun skal videre med tog til Skive.

Derfor har flere rejsevante julepassagerer også taget deres forholdsregler for at sikre sig selv en behagelig og rolig rejse til trods for mange mennesker.

- Jeg tager turen hvert år, så jeg ved, hvor mange mennesker der er, men det lykkedes mig at få den allersidste pladsbillet, selvom jeg bestilte i god tid, siger Caroline Würtz Gammelmark, der er på vej til Fyn for at fejre jul med hele familien.

- Det er mega vigtigt for mig, at vi får sendt vores kunder godt afsted på juleferie, siger perronmanager Mads Løkkegaard, mens han er travlt optaget med at få togene sendt afsted til tiden og sørge for at hjælpe de mange passagerer hjem til jul.

- For mig er det en spændende dag at være på arbejde. Der er fyldt med glade kunder og masser af bagage, så jeg synes, det er en rigtig dejlig dag at være på arbejde, fortæller Mads Løkkegaard.

Og netop for at sende passagerene godt på vej og i det rette julehumør, har DSB gjort lidt ekstra ud af de travle rejsedage.

- Vi har sat forskellige initiativer i værk for at sende vores kunder hjem på juleferie på en god måde. Der er blandt andet korsang oppe i forhallen, jernbaneorkesteret kommer og spiller julemusik, julemanden - har jeg hørt - kommer på besøg, og så er der os, der sørger for at det hele kører, siger Mads Løkkegaard, der allerede ser frem til, når de mange passagerer skal retur på den anden side af jul.