Majs første weekend byder på tørt og lunt vejr

Selv om der kan komme lidt regn natten til lørdag og lørdag, vil der fortsat være ganske tørt i Danmark.

- Det er tørt. Det er meget tørt, og vi trænger til vand, siger Anna Christiansson.

Af DMI's tørkeindeks fremgår det, at der er forøget risiko for tørke i størstedelen af landet, mens der enkelte steder - eksempelvis i hovedstadsområdet - er høj risiko for tørke.

Og ifølge Anna Christiansson kommer det ikke til at stoppe lige med det samme.

- Det overvejende tørre vejr fortsætter lidt endnu. Det ser ud, som om vi også har tørvejr mandag og tirsdag i næste uge, og onsdag kan der muligvis komme lidt regn, men ikke så meget.

- Fredag i næste uge ser det dog ud, som om at der kan komme regn. Men det er så langt ude i fremtiden, at det kan nå at ændre sig, siger hun.