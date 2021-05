Maj starter efterårsagtigt med nogle regnfulde dage

af Ritzau

Selv om kalenderen viser maj, begynder ugen efterårsagtig med overskyet vejr og byger. Og tirsdag og onsdag bliver der skruet gevaldigt op for vinden og nedbøren, når et lavtryk tager turen ind over Danmark.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Larsen tidligt mandag morgen.