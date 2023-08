Mai Villadsen stopper som politisk ordfører

Mai Villadsen, der er valgt her i Østjylland, stopper som politisk ordfører for Enhedslisten.

Pelle Dragsted afløser Mai Villadsen på posten og dermed er det for første gang i partiets historie en mand, der skal være politisk ordfører for Enhedslisten.



Det siger han i en video på YouTube.

- I dag har folketingsgruppen valgt mig som ny politisk ordfører for vores parti.

- Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for og stolt over. Men også lidt nervøs over at skulle følge efter det fantastiske arbejde, som Johanne, Pernille og ikke mindst Mai har gjort, siger Dragsted med henvisning til sine forgængere.