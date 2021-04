Magasin åbner med selvrensende gelænder, corona-guider og klistermærker på gulvet

- Det er utrolig dejligt at være tilbage efter at have været hjemme så længe, siger Linda Schmidt, salgsassistent i Magasin, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun glæder sig til igen at tage imod kunder i forretningen onsdag, og hos Magasin har man udnyttet nedlukningen til at opgradere for at kunne åbne på sikker vis.

Corona-guider og automatiske tællere