Mænds barsel øget med en femtedel på fem år

- Det kan være med til at mindske forskellen over tid, og det er der behov for. Ikke mindst da vi ved, at kvinders opsparinger skal række i flere år end mænds, da kvinder typisk går tidligere på pension og lever længere end mænd, siger Anne-Louise Lindkvist.

I forbindelse med de nye regler om 11 ugers barselsorlov til hver forælder får begge parter yderligere 13 ugers barsel, der dog kan overdrages til den anden forælder.

Tallene fra Danmarks Statistik er lavet på baggrund af tal fra forældre, der bor sammen og som er dagpengeberettigede.