Mænd fængslet for handel med våben og 140 kilo hash

En dommer ved Retten i Horsens har besluttet at varetægtsfængsle fem mænd i en sag om handel med over 100 kilo narkotika og flere skydevåben.

Det oplyser senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi Lise Hebsgaard.

De fem mænd nægtede sig alle skyldige og nægtede også at udtale sig under grundlovsforhøret, der blev afholdt for lukkede døre.

Hash, kokain og skydevåben

De blev anholdt tirsdag i en større aktion i Aarhus- og Silkeborg-området.

En af mændene er sigtet for have modtaget i alt 140 kilo hash i august 2020 samt to forskellige skydevåben i december samme år.

En anden er sigtet for at have modtaget flere kilo kokain og overdraget tre skydevåben, herunder et automatvåben.

De tre sidste er alle sigtet for at have modtaget mellem et og 15 kilo kokain i perioden december 2019 til august 2020 i Østjylland.

Flere har relation til bandemiljøet

11 mænd i alderen 20-39 år blev anholdt i aktionen, der strakte sig over både mandag og tirsdag.

Flere af de i alt 11 sigtede har relationer til det aarhusianske bandemiljø, oplyste National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) tirsdag.

Tre af mændene, der blev anholdt mandag, blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet frem til 28. marts.

De fem, der blev varetægtsfængslet onsdag, har fået samme frist.

De sidste tre personer er blevet løsladt, men er fortsat sigtet i sagen.