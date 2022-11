Mads kom med vovet bud - nu bor han i unikt drømmehus

Han og kæresten, Celine Høj, havde været på jagt i over et år. Men coronapandemien havde sendt boligpriserne i vejret og udbuddet under gulvbrædderne, og selvom sælger nu havde sænket prisen, turde han ikke håbe på, at de ville gå endnu længere ned.

- Jeg troede måske, at de bare ville sige nej, og havde også sagt til min kæreste, at hun ikke skulle sætte næsen op efter det, fortæller Mads.

Det har heller ikke altid ligget i kortene, at Mads ville få mulighed for - eller lyst til - at købe et hus til næsten 14 millioner.

God idé blev til millioner

Tilbage i 2013 var Mads en jysk bydreng, der aldrig havde forestillet sig at forlade det pulserende centrum. Her havde han sammen med en studiekammerat netop begyndt rejsen med virksomheden Mobilcovers.

Med 40.000 på lommen havde de lejet sig ind i et kælderlokale, hvor makkerparret tilbragte lange dage og sene aftener med den lille webshop. Det viste sig dog hurtigt, at de havde fundet et hul i markedet, og snart voksede de ud af kælderen.