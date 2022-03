Lyntestcentre lukker: Tusindvis af podere har sidste arbejdsdag

Carelinks testcentre har været at finde i Syd- og Sønderjylland og på Fyn, mens Falck har stået for lyntest i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland.

- Det har været en kæmpestor og meget meningsfuld opgave, som vi har været stolte af at få lov til at udføre, og som har givet os en masse erfaringer, siger Brian Rosenberg om driften af testcentre.

Lyntests har kostet over 7,5 milliarder

Også for Copenhagen Medical har det været en vigtig opgave at teste borgere for smitte med coronavirus.

- Vi er enormt stolte over den tillid, som er blevet vist os fra myndighedernes side, siger Trine Baadsgaard.

Samlet har lyntestindsatsen kostet staten over 7,5 milliarder kroner. Der er foretaget over 50 millioner af hurtigtest under epidemien.