Lyntestcentre lukker - men skal kunne åbne igen med kort varsel

Kontrakten løber fra 10. oktober til 31. marts næste år, fortæller Dorte Christensen, der er afdelingschef for indkøb og medicoteknik i Region Midtjylland.

Det sker, for at regionerne ikke skal starte helt forfra med at sikre lyntest, hvis der skulle være behov, fortæller hun.

- Man kan ikke udelukke, at der kan komme et behov for flere test igen. Det kan være, hvis smitten stiger, der kommer en ny variant eller andet, siger hun.

For de private testudbydere betyder det, at de ikke kommer til at afvikle deres test-setup fuldstændig, oplyser udbyderne.

Skal kunne træde til hurtigt

Lisbet Zilmer-Johns understreger, at der er behov for at have et beredskab klar, da det ikke er muligt at forudse behovet i den kommende tid.

- Hvis vi igen ser en voldsom stigning i smitten og kan se, at det sædvanlige net af pcr-testcentre bliver presset og ikke kan følge med, vil vi kunne gå tilbage til de private udbydere med et par ugers varsel og bede dem levere hurtigtest.

- Det er vigtigt at have det beredskab, siger hun.