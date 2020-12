Lyntest fangede 714 coronatilfælde før juleaften

De fire private udbydere af såkaldte hurtigtest for corona foretog torsdag 36.828 test, og for 714 testpersoner blev svaret, at de var testet positiv juleaftensdag.

Det svarer til, at 1,94 procent af testene var positive, hvilket er en lille stigning efter flere dage med fald.

Med lige under 37.000 lyntest blev der torsdag testet under halvt så mange som onsdag, hvor over 80.000 blev testet.